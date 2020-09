Im zweiten Quartal legt der Online-Handel bei Hugo Boss um 74 Prozent zu. Im Gesamtjahr könnte das Plus bei rund 50 Prozent liegen. Am Gesamtumsatz können die Onlineerträge etwas über 10 Prozent ausmachen. Die Onlineplattform des Modeunternehmens gibt es inzwischen in 39 Ländern.Für die Analysten der DZ Bank bleibt es bei der Halteempfehlung für die Aktien von Hugo Boss. Das Kursziel liegt weiter bei 24,00 Euro.Im ...