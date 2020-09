DEWB: Veräußerung der Beteiligung MueTec - Vollzug der ersten Stufe des Anteilskauf- und Übertragungsvertrags mit SLSS Europe

Die DEWB (92%) und der Mitgesellschafter Ralph Detert (8%) hatten am 19. Juni 2020 mit SLSS einen Vertrag über den Verkauf von 100 Prozent der Geschäftsanteile MueTec, geschlossen. SLSS ist eine 100%-Tochter der Suzhou TZTEK Technology Co Ltd, Suzhou/VR China. Der Vollzug des Vertrags steht entsprechend unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung durch die chinesische Regierung im Rahmen der Investitionskontrolle (Overseas Direct Investment Control, "ODI") und der Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung gemäß § 58 Abs. 1 Satz der Außenwirtschaftsverordnung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ("BMWi") sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

Mit Erteilung der ODI-Genehmigung und Eintritt weiterer Vollzugsbedingungen erfolgte heute der Übergang von 24,9 Prozent der Gesellschaftsanteile der MueTec an SLSS. Der Kaufpreis beträgt 6,0 Millionen Euro. Zusätzlich übernahm SLSS Gesellschafterdarlehen der DEWB von nominal 2,0 Millionen Euro. Der DEWB flossen damit 7,1 Millionen Euro aus Kaufpreiszahlung und Darlehensübernahme zu. Weitere 0,5 Millionen Euro wurden für die Dauer von 18 Monaten für etwaige Garantieleistungen auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Der Ergebnisbeitrag aus der ersten Vollzugstufe vor Transaktionskosten beträgt 4,9 Millionen Euro (0,29 Euro je DEWB-Aktie).

Nach Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das BMWi sollen in einer zweiten Vollzugsstufe die übrigen 75,1 Prozent der Geschäftsanteile der MueTec an SLSS übergehen. Mit vollständigem Vollzug des Vertrags erzielt die DEWB Gesamtrückflüsse aus Kaufpreis und der Übertragung von Gesellschafterdarlehen von rund 18,7 Millionen Euro sowie einen Ergebnisbeitrag vor Transaktionskosten von rund 14,3 Millionen Euro (0,85 Euro je DEWB-Aktie). Der vollständige Vollzug des Vertrages wird im laufenden Geschäftsjahr erwartet.

Kontakt:DEWB AGMarco Scheidler+49 3641 3100030ms@dewb.de

