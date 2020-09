Datenzentren und Klimawandel

Die Schätzungen variieren, doch könnten Datenzentren 2018 weltweit insgesamt 400 TWh an Strom verbraucht haben – dies ist etwa so viel wie der gesamte Bedarf Frankreichs. Da zwei Drittel der globalen Stromerzeugung nach wie vor auf fossile Brennstoffe entfallen, besteht die Gefahr, dass unser unersättlicher Datenhunger den Bestrebungen zur Eindämmung des Klimawandels zuwiderläuft. Ist dies angesichts der im Umlauf befindlichen Anleihen von Datenzentrenbetreibern in Höhe von 47 Mrd. USD etwas, worüber sich Anleger Gedanken machen sollten?

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei Datenzentren um Gebäude, die Zehntausende an Servern beherbergen, auf denen wiederum umfangreiche Mengen an Informationen gespeichert sind, und diese mit dem Internet verbinden. Für den Zugriff auf und die Verarbeitung dieser Informationen wird Energie benötigt, und noch mehr, um die Server vor Überhitzung zu schützen. Eines der Datenzentren von Equinix in New York verfügt über Notstromgeneratoren mit einer Leistung von 182,5 Megawatt. Mit jedem einzelnen davon könnte eine Kleinstadt mit Strom versorgt werden. Dies erklärt, wie fünf Milliarden YouTube-Aufrufe von Justin Biebers Cover-Version der Hit-Single Despacito denselben Stromverbrauch aufweisen können wie 40.000 US-Haushalte in einem Jahr.