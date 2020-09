FRANKFURT/ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Lira steht am Devisenmarkt weiter unter Druck und fällt auf immer neue Rekordtiefs. Am Donnerstag wurden bis zu 7,44 Lira für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Während der Kurs der türkischen Währung fällt, bleibt die Inflation auf einem hohen Niveau. Die Spirale aus hoher Teuerung und Wechselkursschwäche dreht sich damit immer weiter. Auch zum Euro fiel der Kurs der Lira. Für einen Euro mussten am Nachmittag 8,79 Lira gezahlt werden.

Ebenfalls am Donnerstag meldete das türkische Statistikamt für August eine Inflationsrate von 11,77 Prozent. Sie verharrte damit auf dem gleichen Niveau wie im Juli, während die Corona-Krise in vielen Industriestaaten zu einem starken Rückgang der Teuerung führte. "Bemerkenswert ist, dass die allgemein erwartete inflationsdämpfende Wirkung der Pandemie - zumindest in den Schwellenländern - bislang noch nicht eingesetzt hat", kommentierte Analyst Tatha Ghose von der Commerzbank.