STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Autobauer bei den Anlegern gefragt

Aktuell gibt es keinen Tag ohne Tesla: Der Tesla-Gründer Elon Musk hat bei seinem gestrigen Deutschlandbesuch den brandenburgischen Wirtschaftsminister getroffen. In der Gemeinde Grünheide plant Tesla seine vierte Gigafactory. Ab Sommer 2021 sollen die ersten Tesla Autos vom Band rollen. Für die Aktie geht es heute um 5,35% bergab auf 357,05 Euro. Bei Daimler geht’s dafür nach oben: Gestern stellte Konzernchef Ola Källenius die neue S-Klasse in Sindelfingen vor - für Daimler ein großer Gewinntreiber. Die Analysten schätzen die Gewinnmarge zwischen 15 und 20 Prozent ein. Für die Aktie geht es heute um 1,63% nach oben auf 44,19 Euro. Mit Volkswagen befindet sich ein weiterer Autobauer bei den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart. Bereits zur Mittagszeit ist ein Handelsvolumen von mehr als drei Millionen Euro zu verzeichnen. In der letzten Woche stellte Volkswagen seinen vollelektronischen SUV ID.4 vor, worauf VW große Hoffnungen setzt. Für die Aktie geht es um 2,71% auf 145,92 Euro nach oben.

Börse Stuttgart TV

Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, wirft einen ausführlichen Blick auf die wirtschaftliche Situation in den Vereinigten Staaten. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=f1-SqIPfhh8