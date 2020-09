Coca-Cola mit erfolgreichem Ausbruch!

Noch Anfang dieses Jahres markierte das Wertpapier von Coca-Cola bei 60,13 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, stürzte aber im Zuge des Corona-Crashs auf 36,27 US-Dollar regelrecht ab. Zwar konnte auch dieses Wertpapier von einer anschließenden Erholungsbewegung profitieren, kam aber über Monate nicht über das Niveau von 50,00 US-Dollar hinweg. Erst in den letzten Wochen kam wieder Aufwärtsdynamik auf, im gestrigen Handel konnte schlussendlich die Hürde um 50,00 US-Dollar aus dem Weg geschafft werden. Das eröffnet dem Papier des Getränkeherstellers nun weiteres Kurspotenzial und dürfte sogleich eine dreiwellige Gegenbewegung seit den Crash-Tiefs aus Mitte März vervollständigen.

Folgekaufsignal wahrscheinlich

Gelingt es den am Mittwoch gegangenen Schritt noch per Wochenschlusskurs zu untermauern, dürften die Chancen für einen weiteren Lauf der Coca-Cola-Aktie zunächst an 53,80 US-Dollar spürbar zunehmen, darüber wurde letztlich das nächste Zielniveau bei 56,66 US-Dollar ausgerufen werden können. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN CJ5MAD zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung kann bei dem aktuellen Chartbild relativ eng angesetzt werden und verringert hierdurch die Verlustrisiken erheblich. Ein Rücksetzer unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 48,81 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, Abschläge an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie um 47,20 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu. Aber erst darunter dürfte sich ein bärisches Bild weiter verfestigen und Abgaben auf 43,20 US-Dollar hervorrufen können.