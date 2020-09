NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally an der Wall Street könnte am Donnerstag ins Stocken geraten. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,03 Prozent fester bei 29 110 Punkten - neue amerikanische Konjunkturdaten hatten unter dem Strich kaum einen Kurseinfluss.

Zur Wochenmitte hatte der bekannteste US-Aktienindex noch über anderthalb Prozent gewonnen und sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bis auf gut 400 Punkte genähert, während der marktbreite S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq 100 einmal mehr historische Bestmarken aufgestellt hatten.