NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine klare Richtung.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche stärker als erwartet entspannt. In der Woche bis 29. August stellten 881 000 Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl sinkt damit auf den niedrigsten Stand sei Mitte März. Damals hatte sich die Corona-Krise massiv verschärft. Das amerikanische Handelsbilanzdefizit hat sich im Juli hingegen stärker als erwartet ausgeweitet. Die Einfuhren stiegen deutlich stärker als die Ausfuhren.