Gestern gerieten einige Aktien aus dem Brennstoffzellen-Sektor an der NASDAQ deutlich unter Druck. Mit einem Minus von fast 8 Prozent auf 2,67 Dollar war die FuelCell Energy Aktie nicht allein. Intraday ging es bis auf 2,62 Dollar nach unten. Charttechnisch bringt dies den Aktienkurs von FuelCell Energy in eine möglicherweise gefährliche Lage - eine kurzfristig wichtige Unterstützungszone ist in der Nähe. In der frühen ...