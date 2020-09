NEW YORK (dpa-AFX) - Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag nach einer wochenlangen Rally in die Tiefe rauschten, konnte sich der Dow Joneses Industrial in etwa auf dem jüngsten Niveau behaupten.

Im frühen Handel schaffte der bekannteste amerikanische Aktienindex ein Plus von 0,05 Prozent auf 29 113,95 Punkte. Damit knüpfte er an den starken Vortag an - zum Rekordhoch aus dem Februar fehlen ihm nur noch rund 450 Punkte.

Dagegen zollten sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 ihrem Höhenflug Tribut, der ihnen eine Bestmarke nach der nächsten beschert hatte: Während das marktbreite Börsenbarometer 0,75 Prozent auf 3554,09 Punkte verlor, büßte der technologielastige Auswahlindex 2,11 Prozent auf 12 157,94 Zähler ein./gl/jha/