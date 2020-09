FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag die zum Teil deutlichen Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1840 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Damit konnte der Euro die Verluste aus dem frühen Handel wettmachen, als er zeitweise unter 1,18 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1813 (Mittwoch: 1,1861) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8465 (0,8431) Euro.

Für Entlastung sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Ein Index für die Stimmung der Einkaufsmanager, der die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum umschreibt, fiel im August zwar zurück. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie befürchtet.