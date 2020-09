NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq sind nach einer wochenlangen Rally am Donnerstag geradezu in die Tiefe gerauscht. Der Tech-Schwäche konnte der Leitindex Dow Jones Industrial nicht dauerhaft trotzen. Nachdem er sich anfangs noch behauptete, rutschte er knapp eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,73 Prozent auf 28 889,20 Punkte ab. Durchwachsene Konjunkturdaten aus den USA hatten keinen erkennbaren Einfluss am Markt.

Laut Chartexperte Franz-Georg Wenner von Index-Radar erscheint der Dow zwar kurzfristig überhitzt und das weitere mittelfristige Potenzial begrenzt. Doch stärkere Kursrücksetzer fürchte er nicht.