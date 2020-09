Bei der Beno Holding steht ein Börsengang an. Das Unternehmen plant noch im dritten Quartal eine Notierungsaufnahme an der Bayerischen Börse in München. Ob dabei auch neue Aktien ausgegeben werden, ist unklar. Jüngst hat es bereits eine Kapitalerhöhung gegeben. Es wurden dabei fast 3 Millionen Aktien neu geschaffen. Damit gibt es inzwischen 3,088 Millionen Aktien der Starnberger.2019 macht die Gesellschaft einen Umsatz von ...