Varta wird zerrissen

Liebe Leser, Charts aus der Hölle haben wir die Grafiken aus unserem Börsendienst am Mittwoch genannt. Put-Call Ratio USA auf tiefstem Stand seit 1950. Fear and Greed 78. Dazu die Performance der Nasdaq. Wir bauten erstmals seit Monaten einen Nasdaq Put ein. Heute dann – Varta zerreisst es ab 16 Uhr, Zoom, Tesla, Teamviewer und die gesamte Corona-Riege. Was nun passiert, wie man sich absichert und seine Rendite, sein Depot in Sicherheit bringt? Bei uns am Trainingstag - hier zu finden -und im Börsendienst. Jetzt heißt es – Hirn schlägt Gier! Und nicht umgekehrt. PS: Am Donnerstag Abend sind wir im Turbo-Dienst bei 13.030 long gegangen, Gewinnmitnahmelimit für den Feierabendtrade auf 13.230. Wenn Ihr mitmachen wollt – der Turbo-Dienst wäre dann das richtige Abo bei uns. Und ansonsten wie man sich an solchen Tagen im Markt bewegt, wie man solche Märkte auch lesen und interpretieren kann, wie man seine Trades gut platziert und sich solche Tage zunutze macht – all das und viel mehr im Trainingstag Advanced für Fortgeschrittene und solche, die es werden wollen. 12.9 ist der Termin für Euch – siehe feingold-academy.com