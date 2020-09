PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag wie schon am Vortag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Budapest klar nach oben ging, standen die Handelsplätze in Warschau und Moskau unter Druck. Die Prager Börse wiederum trat weitgehend auf der Stelle.

Der tschechische Leitindex PX beendete den Handelstag mit plus 0,03 Prozent bei 901,76 Punkten. Die am Vortag schwachen Finanztitel notierten nun allerdings einheitlich im Plus. Die Aktien der Vienna Insurance Group legten als stärkster Indexwert 1,02 Prozent zu. Für die Titel von Erste Group ging es um 0,57 Prozent hoch, Komercni Banka stiegen mit plus 0,19 Prozent ebenso wie Moneta Money Bank mit plus 0,18 Prozent etwas moderater.