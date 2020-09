Die Aktienmärkte heute mit einem Abverkauf - scheinbar aus heiterem Himmel! Wirklich aus heiterem Himmel? Zwei Faktoren scheinen aussschlaggebend zu sein: erstens waren die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street extrem überkauft, fast alle Parameter erreichten Extreme, wie wie sie höchstens in der Dotcom-Blase gesehen haben. Dass bei einer solchen extremen Positionierung ein edtiger Rüschlag erfolgen muß, ist alles andere als erstaunlich. Hinzu kommen die Mechanismen am Optionsmarkt: massive Wetten auf steigende Kurse verstärkten die Aufwärtsdynamik - aber wenn der Zug dann einmal in die andere Richtung fährt, passiert eben auch das dann dynamisch. Heute ist nur etwas Luft aus der Blase gelassen worden - was aber nicht bedeutet, dass die Blase jetzt platzt..

