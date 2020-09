---------------------------------------------------------------------------

AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***



Vonovia setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest



Bochum, 3. September 2020 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 548.887.299,00 um EUR 17.000.000,00 auf EUR 565.887.299,00 zu erhöhen. Die 17.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und werden ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.



Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 59,00 je Aktie zugeteilt. Der Vonovia fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1 Milliarde vor Provisionen und Kosten zu.



Wichtige Hinweise:



Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.