FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnenen Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt könnten dem Dax in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben. Mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen bringen die Anleger lieber ihre Gewinne in trockene Tücher. Dies dürfte sich am Freitag mit einem nochmals moderat tieferen Handelsstart fortsetzen.

Am Vortag war der Dax auf einem zunächst erreichten Hoch in der Viruskrise schon mächtig abgerutscht, am Freitag taxierte ihn der Broker IG nun zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals 0,22 Prozent tiefer auf 13 029 Punkte. In der Wochenbilanz würde er unter 13 033 Zählern noch ins Minus rutschen.