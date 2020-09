Anleger-Tipp: Die Forschungsergebnisse und die Aktienkursentwicklung von BioNTech passen derzeit nicht zusammen. Die Chancen scheinen die Risiken deutlich zu überwiegen. Wie groß das Potenzial bei BioNTech ist, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie.

BioNTech befindet sich gemeinsam mit Partner Pfizer aus den USA auf der Zielgeraden auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Da auch bereits Liefervereinbarungen mit zahlreichen Ländern getroffen wurden, sind die Umsätze im Erfolgsfall schon gesichert. Die Aktie könnte jetzt also jeden Moment wieder nach oben durchstarten.

Der Wirkstoff bnt162 wird derzeit in zwei Varianten an rund 30.000 Probanden getestet. Nach den Kleinst- und Kleinstudien ist dieses nun die finale Testphase mit bisher überzeugenden Ergebnissen. Wenn sich hier nicht dramatisch etwas ändert, dürfte BioNTech im Oktober die Zulassung für den Impfstoff beantragen. Erste Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Anleger scheinen dieses Potenzial noch nicht erkannt zu haben. Im Juli notierte BioNTech noch bei über 100 US-Dollar, nur um sich dann in den folgenden sechs Wochen fast zu halbieren. Derzeit oszilliert der Kurs um die charttechnische Unterstützungszone zwischen 55 und 60 US-Dollar. Hält dieser Bereich, könnte es sehr schnell wieder nach oben gehen.

Fazit: BioNTech ist die vielleicht größte Hoffnung gegen das Virus. Im Aktienkurs scheint diese Hoffnung noch nicht eingepreist zu sein.