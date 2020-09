Nach wochenlanger Seitwärtsphase hat der DAX am Mittwoch dieser Woche begonnen und wenige Stunden lang sah es so aus, als könnte er mit dem sich aufbauenden Schwung und Momentum damit beginnen, den Rückstand zu den Blue-Chip-Indizes an der Wall Street zumindest ein wenig aufholen. Nun macht ausgerechnet die starke Wall Street diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung. Was das für die weiteren Aussichten im DAX bedeuten könnte erfahren Sie hier.

Wir werden heute einen Livestream zum Thema Nel Asa, Plug Power und dem Ausverkauf bei Tesla machen. Dieser beginnt um 9 Uhr und kann unter diesem Link gestartet werden!