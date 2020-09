Wirtschaftskalender: Alles dreht sich um die Beschäftigungsdaten

++ Märkte sind nach dem gestrigen Wall-Street-Crash nervös ++ US-Beschäftigung stieg im August um 1,4 Millionen ++ Die kanadische Arbeitslosenquote dürfte auf 10,2% gefallen sein ++



Die weltweiten Aktienmärkte sind nach dem gestrigen panischen Ausverkauf an der Wall Street nervös. Die europäischen Aktienindex-Futures deuten auf eine etwas tiefere Eröffnung hin. Die um 8:00 Uhr morgens veröffentlichten Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie für Juli konnten die Stimmung nicht stützen und zeigten einen Anstieg von 2,8% im Monatsvergleich gegenüber einem erwarteten Anstieg von 5% im Monatsvergleich. Im Jahresvergleich ging der Auftragseingang um 7,3% zurück.

Im heutigen Kalender dreht sich alles um die Beschäftigungsdaten. Die Berichte aus den Vereinigten Staaten und Kanada werden um 14:30 Uhr veröffentlicht. Der US-Bericht wird nach der schwachen ADP-Veröffentlichung am Mittwoch genauestens beobachtet. Sollten die offiziellen Daten eine anhaltende Verlangsamung der Arbeitsmarkterholung bestätigen, könnten die Indizes weiterhin unter Druck stehen.

14:30 Uhr | USA | NFP-Bericht für August.

Beschäftigungsänderung. Erwartung: 1,400 Mio. / Vorwert: 1,763 Mio.

Erwartung: 1,400 Mio. / Vorwert: 1,763 Mio. Arbeitslosenquote. Erwartung: 9,8% / Vorwert: 10,2%

Erwartung: 9,8% / Vorwert: 10,2% Lohnwachstum. Erwartung: 4,5% / Vorwert: 4,8% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr | Kanada | Arbeitsmarktbericht für August.

Beschäftigungsänderung. Erwartung: 300 Tsd. / Vorwert: 418,5 Tsd.

Erwartung: 300 Tsd. / Vorwert: 418,5 Tsd. Arbeitslosenquote. Erwartung: 10,2% / Vorwert: 10,9%

19:00 Uhr | USA | Anzahl der aktiven Bohrungen. Vorwert: 180



