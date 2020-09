Die große Frage ist jetzt: geht der gestrige Abverkauf der Aktienmärkte weiter - und wenn ja, wie weit geht es nach unten? Gestern der schlechteste Handelstag für den Nasdaq und Apple seit März, die US-Tech-Aktien haben so viel verloren, wie das BIP Schwedens beträgt. Aber ansonsten waren alle Korrekturen seit dem Märzt nur kurze Zwischenspiele - daher wird der heutige Handelstag so extrem wichtig: er zeigt, ob die Korrektur sich nun erstmals seit dem März-Abverkauf ausweiten wird, oder doch nicht. Heute zeigt sich gewissermaßen die DNA der Aktienmärkte! Im Fokus heute die US-Arbeitsmarktdaten, am Montag ist in den USA Feiertag. Wer hält in dieser Situation Positionen über das Wochenende?

Das Video "Wie weit geht der Abverkauf? Tag der Wahrheit!" sehen Sie hier..