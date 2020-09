Bullishe Signale stellen sich als Bullenfallen heraus

Der DAX war bereits vorgestern auf ein neues Hoch in der seit Ende Juli laufenden Aufwärtsbewegung gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit Mitte Juli erreicht. Er lieferte somit ein kurzfristig klar bullishes Signal. Dieses wurde gestern durch Anschlussgewinne bestätigt, die den Index sogar über das Juli-Hoch und damit ein neues Hoch in der seit März laufenden Erholung hievten. Der vorangegangene Rücksetzer unter das Juni-Hoch und die Abwärtslinie der dreieckartigen Formation, über den ich am Dienstag dieser Woche noch berichtete, stellte sich damit als Bärenfalle heraus (siehe roter Kreis im folgenden Chart).

Der DAX entschied sich also für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, da auch die Rechteckgrenze bei 13.300 Punkten überwunden wurde (siehe dazu auch Analyse vom Dienstag dieser Woche).

Unterstützung erhielt der deutsche Leitindex dabei von den US-Indizes, die ebenfalls bullishe Signale sendeten. Der S&P 500 konnte zum Beispiel sogar die obere Linie der alternativen Flaggenformation überwinden, auf die ich am Freitag vergangener Woche hingewiesen hatte (rot im folgenden Chart).

Doch gerade mit Blick auf diesen Chart habe ich so meine Zweifel, dass die bullishen Signale von nachhaltiger Natur sein werden. Denn der Chart des S&P 500 zeigt exemplarisch, wie extrem überkauft der US-Markt und wie groß das Rückschlagpotential dadurch inzwischen ist. Womöglich sind die aktuellen Ausbrüche daher nur das letzte Aufbäumen vor der typischen Herbstkorrektur, die angesichts der extrem weit gelaufenen Kurse in diesem Jahr auch durchaus größer ausfallen könnte als „üblich“.

Euro STOXX 50 noch ohne bullishen Ausbruch

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass dem Euro STOXX 50 noch kein bullisher Ausbruch gelungen ist. Stattdessen zeichnet sich hier bislang ein Fehlsignal an der horizontalen Linie der Dreiecksformation ab (siehe roter Kreis im folgenden Chart), die ich am Donnerstag vergangener Woche hier in der Börse-Intern beschrieben hatte.

Gewöhnlich ist eine solche Formation trendbestätigend und somit im vorliegenden Fall bullish zu werten. Ein Fehlsignal könnte allerdings auch deutlich bearishe Konsequenzen haben. Und letztlich kommt es eben darauf an, in welche Richtung der Ausbruch erfolgt.

Wenn Sie sich fragen, warum die Euro-Aktien den US-Aktien eigentlich so sehr hinterherhinken, dann kann ich Ihnen nachfolgende gerne einige Daten als Erklärung liefern.

Euro-Unternehmen im 2. Quartal schlechter als US-Unternehmen

So war das 2. Quartal 2020 für die meisten DAX-Konzerne aus den bekannten Gründen ein reines Desaster. Insgesamt setzten die 30 Unternehmen mit 283 Milliarden Euro 13 % weniger um als im Vorjahr. Zur Einordnung: Das war so wenig wie zuletzt vor 6 Jahren. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und einmaligen Rückstellungen ging sogar um 45,6 % auf nur noch 12,4 Milliarden Euro zurück. Rote Zahlen schrieben dabei 7 der 30 Unternehmen – das gab es seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr.