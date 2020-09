Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktienmärkte sind im Allgemeinen hoch bewertet. Diese These gilt allerdings nur, wenn man die aktuellen Wirtschaftsdaten mit den Aktienkursen vergleicht. Aufgrund der Corona-Krise gibt es eine verminderte Leistungsfähigkeit aller Volkswirtschaften. Weil Börsianer in die Zukunft schauen, sehen sie ein schnelles Wachstum der Unternehmen, sobald die hemmenden Corona-Maßnahmen abgeschafft werden. Dieser Umstand wird in höhere Aktienkurse eingepreist.

Obwohl der DAX gegenüber dem S&P500 eine relative Schwäche zeigt, gibt es deutsche Unternehmen, die sich auch in Zukunft sehr gut entwickeln werden.

Das nachfolgende Video zeigt meine drei Favoriten des DAX. Sie sollten meiner Meinung nach in keinem DAX-Depot fehlen.

Sehen Sie hierzu mein Analyse-Video:

Video-Analyse der Top-Aktien

Grandiose Trades wünscht Ihnen

Christian Lukas

www.trading-ideen.de