Goldaktien etwas leichter

Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 52.456 Euro/kg, Vortag 52.738 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 26,54 $/oz, Vortag 27,27 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 886 $/oz, Vortag 900 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.195 $/oz, Vortag 2.140 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 2 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,72 $/barrel, Vortag 44,34 $/barrel).





Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,5 auf 150,9 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Newmont 2,1 %. B2 Gold kann sich um 0,7 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Entree 8,8 %, Northern Dynasty 6,5 % und Monument 5,6 % nach. Intern. Tower Hill können 8,3 %, New Gold 5,9 % und Roxgold 4,5 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Sierra 8,3 %, Santacruz 6,8 % und Impact 5,9 %. Sabina steigt 4,2 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts.





Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen Rand 12,7 %, Alacer 4,4 % und Wiluna 4,1 %. Bei den Explorationswerten geben Prodigy 7,4 % und Kingston 7,3 % nach. Kingsgate ziehen 9,0 % und Focus 5,8 % an. Bei den Metallwerten fallen Paladin 6,1 %, Panoramic 5,7 % und Independence Group 4,4 %.

