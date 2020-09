FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen im Zuge des jüngsten Kurssturzes in New York haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas vorgewagt. War die Stimmung anfangs noch getrübt mit Verlusten im Dax bis auf 12 915 Punkten, legte der deutsche Leitindex dann wieder zu mit zuletzt 0,18 Prozent auf 13 081,66 Zählern. "Mit dem Kursrutsch vom Vortag steht der Dax wieder dort, wo er auch in den Vorwochen stand: In der ewig langen Seitwärtsphase", schrieben die Charttechnik-Analysten der UBS.

Die in New York heiß gelaufenen Technologie-Indizes wurden am Vortag scharf ausgebremst und hatten andere Börsen mit nach unten gezogen. Auf Wochensicht steht der Dax aktuell moderat im Plus. Deutlicher als der Dax bewegte sich am Freitag der MDax der mittelgroßen Werte im Plus mit 1,04 Prozent auf 27 506,01 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,2 Prozent vor.