Columbia Threadneedle: Erste grüne Bundesanleihe wird Green-Bond-Markt beflügeln

Am Mittwoch hatte die Finanzagentur des Bundes die erste grüne Bundesanleihe emittiert und war damit anderen Staaten wie Schweden, Frankreich, Belgien, Irland, den Niederlanden und Polen gefolgt. Das Interesse an dem Papier mit zehnjähriger Laufzeit und einem Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro war enorm: Die Agentur erhielt von Investoren Gebote über 33 Milliarden Euro. Auch Simon Bond hat die erste grüne Bundesanleihe erworben und ins Portfolio des Threadneedle (Lux) European Social Bond Fonds aufgenommen. „Sie wird vor allem dazu beitragen, die Liquidität des Portfolios zu gewährleisten – und durch die Mittelverwendung zugleich positive Entwicklungen fördern.“

Global betrachtet ist die Emissionstätigkeit bei grünen Anleihen in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Denn angesichts der Corona-Krise hat sich der Schwerpunkt stärker auf soziale und nachhaltige Papiere verlagert. So kamen Columbia Threadneedle zufolge in der ersten Jahreshälfte 2020 neue grüne Anleihen im Umfang von 88 Milliarden Dollar auf den Markt – 14 Prozent weniger als die 103 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang bereitet Portfoliomanager Bond keine Sorgen. „Es braucht ganz einfach Zeit, um ein Rahmenwerk für die Emission solcher Anleihen zu schaffen“, sagt er. „Die Emissionen werden kommen, und der Markt wird wachsen.“

Das Wachstum und die Akzeptanz grüner Bundesanleihen werden Columbia Threadneedle zufolge auch dadurch begünstigt, dass diese Papiere ohne Aufschlag zu herkömmlichen deutschen Staatsanleihen gehandelt werden dürften. Bond: „Wir gehen nicht davon aus, dass Investoren eine Prämie für grüne Bundesanleihen zahlen müssen.“ So habe das Finanzministerium in Bezug auf die Emission vom Mittwoch klargestellt, dass sie gegebenenfalls intervenieren werde, um dies zu gewährleisten.