Liebe Leserinnen und Leser,

mit Filo Mining (WKN: A2AQLS | ISIN: CA31730E1016) stellen wir Ihnen heute ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen vor, welches Mitglied der Lundin Group of Companies ist.

Bevor wir Ihnen das Unternehmen näher vorstellen sollten Sie wissen dass die Unternehmensgruppe Lundin in der Vergangenheit nachweislich einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen hat.

Frühere Projekte haben rund 15,8 Milliarden US-Dollar generiert.

Das Kupfer-Gold-Silber Projekt Filo de Sol (100% Beteiligung)

Filo Mining konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner 100% igen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in der chilenischen Region III und der angrenzenden Provinz San Juan in Argentinien.

Das vielversprechende ‚Filo del Sol‘-Projekt beherbergt eine epithermale Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung, die mit einem großen Porphyr-Kupfer-Gold-System verbunden ist und schon jetzt eine riesige Ressource verfügt:

4,4 Mio. Unzen Gold

mehr als 147 Mio. Unzen Silber

mehr als 3.1 Milliarden Pfund Kupfer

Die im Juni diesen Jahres abgeschlossene Bohrkampagne zeigt eine durchgehende Mineralisierung von 3 km in Nord-Süd-Richtung, die entlang des Streichs und ist in der Tiefe noch offen ist.

So ergab das Bohrloch FSDH032 auf einem Gesamtabschnitt von 1.009 m zum Beispiel eine Mineralisierung von 0,95 % (Kupferäquivalent) CuÄq und zählt damit zu den weltweit besten Kupferabschnitten in der jüngeren Vergangenheit. Aber damit noch nicht genug, so traf das Bohrloch FSDH034 auch auf 1.034 m mit 0,68 % CuÄq. Die Bohrungen 2019/2020 verdeutlichen offenkundig die wahre Größe und den Maßstab dieses beachtlichen Systems.

Übersicht der Bohrlöcher:

Wussten Sie das es ein Ranking gibt „Beste Löcher in den letzten 12 Monaten“?

Filos FSDH032 zählt in den letzten 12 Monaten zu den besten Kupferabschnitten weltweit

Die vorläufige Machbarkeitsstudie lieferte exzellente Ergebnisse

Die durchschnittliche jährliche Kupferproduktion soll bei 67.000 Tonnen liegen und einen Nettogegenwartswert von 1,28 Mrd. USD nach Steuern (8 %) ergeben, basierend auf einem Kupferpreis von 3,- USD pro Pfund.

Die durchschnittliche jährliche Gold-Produktion wird mit 159.000 Unzen beziffert bei einem Nettosteuer-IRR nach Steuern von 23 % mit einer Rückzahlung über 3,4 Jahre, basierend auf einem Goldpreis von 1.300,- USD pro Unze Gold.