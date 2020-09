Gestern konnte sich die Varta Aktie der Konsolidierung im Tech-Sektor nicht entziehen. Hatte der Aktienkurs des Batterie-Konzern noch am Vormittag bei 138,70 Euro ein neues Allzeithoch erreicht, so stürzte der Titel innerhalb des Tages im Anschluss auf 116,70 Euro ab und ging mit 121,30 Euro aus dem Handel. Aktuelle Indikationen für Vartas Aktienkurs liegen am Freitagmorgen bei 122,20/122,90 Euro und zeigen, dass die Erholung vom ...