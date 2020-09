Die Talfahrt bei Kryptowährungen hält an: Am Freitag fiel der Bitcoin zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar. Noch am Wochenanfang hatte ein Bitcoin rund 12.000 US-Dollar gekostet. Das Erstarken des US-Dollars wird von vielen Experten als ein Grund für den jüngsten Krypto-Crash gesehen.

Am Freitagvormittag steht die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt fast neun Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet aktuell 10.382 US-Dollar (Stand: 04.09.2020, 10:44 Uhr, CoinMarketCap). An der Krypto-Börse Bitstamp wurden im Tief 9.987 US-Dollar erreicht, so die dpa.