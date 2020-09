FRANKFURT (dpa-AFX) - Eher vorsichtig haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht agiert. Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag im Zuge des jüngsten Kurssturzes in New York notierte der Dax gegen Mittag mit plus 0,16 Prozent auf 13 078,15 Punkten. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell moderat im Plus.

Die erste Verkaufswelle kurz nach der Handelseröffnung mit Dax-Kursen bis auf 12 915 Punkten sei abgeklungen und nun wagten die Marktteilnehmer wieder erste zaghafte Annäherungsversuche an die 13 100 Punkte, kommentierte Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow den Verlauf. "Dieses vorsichtige Vortasten kann aber schnell ein Ende finden, wenn die US-Jobdaten am Nachmittag nicht den Erwartungen der Investoren entsprechen."