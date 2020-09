Dass die US-Tochtergesellschaft von Mynaric auf einen Auftrag von der Regierung der Vereinigten Staaten hofft, ist bereits seit längerem bekannt. Nun hatte man Erfolg: „Mynaric wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Tochtergesellschaft Mynaric USA mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, von einem nicht genannten Kunden als Lieferant für Laserkommunikationsprodukte ausgewählt wurde”, teilt das Unternehmen am ...