Das Unternehmen Berkshire Hathaway von Star Investoren Warren Buffett hat in den letzten Jahren deutliche Zugewinne verzeichnen können, im Januar markierte die Aktie bei 231,61 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt und konnte sich zeitweise über die Jahreshochs aus 2018 hinwegsetzen. Doch der Corona-Krise zwang auch dieses Papier in die Knie, Rückschläge auf 159,50 US-Dollar waren bis Mitte März die Folge. Seither kann das Papier auf eine Erholungsbewegung innerhalb eines breiten Aufwärtstrendkanals zurückblicken und schaffte es in dieser Woche sogar bis knapp an die Jahreshochs aus 2018 bei 224,07 US-Dollar zuzulegen. Solche markanten Stellen werden jedoch häufig von Gewinnmitnahmen begleitet, da ein unmittelbarer Ausbruch anhand der aktuellen Wochenkerze sich nicht abzeichnet und eine gesunde Konsolidierung nun anstehen könnte.

Gedämpfte Erwartungen

Trotz eines glücklichen Händchens bei der Investmentstrategie von Berkshire Hathaway scheint ein Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung vorerst vom Tisch zu sein. Sollte sich dieser Annahme mit einem Kursrücksetzer unter die aktuellen Wochentiefs von 216,43 US-Dollar in der kommenden Handelswoche bestätigen, könnte eine Konsolidierungsbewegung zunächst auf 210,00 US-Dollar abwärts reichen, darunter wären sogar Abschläge auf die Unterstützung aus Mitte Juni bei grob 203,00 US-Dollar vorstellbar. Für dieses Szenario kann entsprechend ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA7P1D eingegangen werden und hält eine potenzielle Rendite-Chance von 130 Prozent bereit. Spätestens am EMA 50 (blaue Linie) um 200,00 US-Dollar sollte aber wieder mit einem Durchgreifen der Bullen gerechnet werden. Für eine dynamische Rallyefortsetzung müsste dagegen mindestens das Jahreshoch aus 2018 um 224,07 US-Dollar nachhaltig überschritten werden. Nur hierdurch ließe sich tatsächlich Aufwärtspotenzial zurück an die aktuellen Jahreshochs von 231,61 US-Dollar und darüber sogar an die Zielprojektion von 240,00 US-Dollar ableiten.