Technologieaktien: Ausschau nach langfristigem Wachstum, aber nicht um jeden Preis

„In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.” „Kurzfristig bestimmt die Anlegerstimmung die Richtung am Markt, aber langfristig setzen sich die Fundamentaldaten durch.“ Benjamin Graham

Als Wachstumsanleger zitieren wir nur selten ehrwürdige Value-Investoren wie Benjamin Graham. Nachdem wir jedoch den Hype-Zyklus im Technologiesektor seit der Dot.com-Blase vor 20 Jahren erfolgreich gemeistert haben - und obwohl der Technologiesektor in vielerlei Hinsicht heute nicht mehr wiederzuerkennen ist - glauben wir, dass überzogene Bewertungen und überschwängliche Anleger nach wie vor eine Gefahr darstellen. Ein Markt, der zunehmend von Maschinen und passiven Mittelflüssen beherrscht wird, verstärkt Momentum-Strategien, während in einem Umfeld geringen Wachstums rekordtiefe oder Negativzinsen das Halten von Titeln mit längerer Duration (die empfindlicher auf Zinsveränderungen reagieren) attraktiver machen.