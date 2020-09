DE30: Indizes steigen vor US-Arbeitsmarktdaten

++ Europäische Aktien versuchen, sich vom gestrigen Kursrückgang zu erholen ++ DE30 testet die 200-Stunden-Linie ++ Commerzbank kündigt EY nach Wirecard-Kollaps den Prüfauftrag ++



Die europäischen Aktienindizes eröffneten den heutigen Handel mit einer kleinen bärischen Kurslücke. Die starke Aufwärtsbewegung zu Beginn der Sitzung brachte jedoch die meisten Indizes über die gestrigen Schlusskurse. Die Händler können im Vorfeld des wichtigen NFP-Berichts, der um 14:30 Uhr veröffentlicht wird, mit einem etwas gedämpften Handel rechnen.

Quelle: xStation 5

Der DE30 brach gestern ein, als der Technologie-Crash einen breiten Ausverkauf an der Wall Street auslöste und die Indizes aus anderen Regionen ebenfalls nach unten zog. Der deutsche Leitindex durchbrach die Untergrenze der Marktgeometrie (siehe Rechtecke) und durchbrach später die Unterstützungen bei 13.300 und 13.200 Punkten. Die Kursverluste wurden in der Unterstützungszone bei 12.935 Punkten gestoppt und eine Erholung setzte ein. Der wichtigste Widerstand, den es jetzt zu beobachten gilt, ist mit der 200-Stunden-Linie markiert (violette Linie). Sollte der Index diese Hürde überwinden und das Fibonacci-Retracement von 38,2% des gestrigen Rückgangs bei 13.120 Punkten erreichen, könnten sich die Gewinne in Richtung der Zone bei 13.200 Punkten ausweiten, die mit der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) gekennzeichnet ist. Denken Sie daran, dass die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr nach der enttäuschenden ADP-Veröffentlichung vom Mittwoch genau beobachtet wird und mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen ist.



Unternehmensnachrichten

Die Commerzbank (CBK.DE) beschloss, von den Diensten von Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer zurückzutreten. Der Beschluss wurde vom Aufsichtsrat gefasst und tritt 2022 in Kraft. EY hat viel Kritik auf sich gezogen, da die Firma lange Zeit Prüfer von Wirecard war und die Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsunternehmen nicht erkannt hat.

Die Immobiliengesellschaft Vonovia (VNA.DE) beschloss, durch ein neues Aktienangebot zusätzliches Kapital aufzunehmen. Die Entscheidung wurde vom Vorstand getroffen und vom Aufsichtsrat genehmigt. Das Unternehmen strebt einen Erlös von rund 1 Milliarde Euro an. Die Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten und sollen voraussichtlich am 11. September an der Deutschen Börse gehandelt werden.

Continental (CON.DE) gab Anfang der Woche bekannt, dass das Unternehmen einen stärkeren Stellenabbau plane. Der Automobilzulieferer plant, bis zu 13% seiner weltweiten Belegschaft abzubauen, um jährlich mindestens 1 Milliarde Euro einzusparen. Der weltweite Stellenabbau könnte sich auf bis zu 30.000 Stellen belaufen, wobei 13.000 deutsche Arbeitsplätze entweder gestrichen oder in andere Bereiche verlagert werden sollen. Der Großteil dieser Kürzungen soll bis 2025 umgesetzt werden.

DE30-Mitglieder um 11:16 Uhr. Quelle: Bloomberg



