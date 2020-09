GR Silver Mining: Wann bricht diese Silberaktie aus?

Die Aktie von GR Silver Mining nähert sich langsam wieder seinem Allzeithoch. Der Silberexplorer könnte nun aber mit einer Reihe von News wieder in Fahrt kommen. Die potenziellen Katalysatoren stehen schon fest.

Schon seit dem Märztief hatte die Aktie von GR Silver Mining (0,83 CAD | 0,52 Euro; CA36258E1025) kräftig Fahrt aufgenommen. Zum einen lieferte man gute Bohrergebnisse von dem Silber-GoldProjekt San Marcial. Zum anderen hatte man von First Majestic die benachbarte Plomosas-Liegenschaft erworben. Und diese historische MIne hat es in sich. Neben Massen an Daten zur Geologie und einer ordentlichen Infrastruktur beinhaltete der Erwerb auch mehr als 400 Bohrkerne, die noch gar nicht ausgewertet worden waren. Viele dieser Bohrkerne stammen aus den vergangenen Jahren und sind somit auch glaubwürdig.

Das Allzeithoch wieder in greifbarer Nähe

Die GR Silver-Aktie hob dann ab Juni mit dem Silberpreis kräftig ab und markierte im Juli den höchsten Wert seit dem IPO 2017. Kurz wurde dieses Allzeithoch bereits in den vergangenen Wochen touchiert, bevor es wieder zu Gewinnmitnahmen kam. Doch die nächsten Katalysatoren stehen schon fest. Denn zum einen werden auf Plomosas nicht nur die Bohrkerne von den Vorbesitzern ausgewertet. Vielmehr ist man auch auf den beiden Projekten selbst am Drillen und dürfte dementsprechend in den kommenden Wochen Ergebnisse liefern.

Ressourcenschätzung im Herbst

Zum anderen wurde für den Herbst ein Ressourcen-Update für San Marcial angekündigt. Bisher verfügt man für dieses Vorkommen über einen NI 34-101 konforme Schätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich bereits 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie „indicated“. Mit den jüngst bei Investoren eingesammelten 9 Mio. CAD kann GR Silver Mining aus einer starken Finanzposition heraus die Exploration beider Projekte vorantreiben. Aber möglicherweise könnte es auch noch eine Schätzung für Plomosas geben. Genug Daten dürften inzwischen jedenfalls vorliegen. Und damit könnte man die Anleger positiv überraschen.