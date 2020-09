Nehmen wir mal an, die Deutschen ticken in Sachen Bildung tatsächlich so, wie es das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) soeben herausgefunden haben will. Dann stellen sich die bildungspolitischen Wünsche und Einschätzungen der „repräsentativ“ zehntausend befragten Deutschen im Alter zwischen 18 und 69 so dar: Die Mehrheit der Deutschen (60%) spricht sich dafür aus, dass

Der Beitrag Die fatale Sehnsucht nach der einheitlichen Bildungspolitik erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.