Deutsche Anleihen etwas schwächer nach starken Vortagesgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag die zum Teil starken Kursgewinne der vergangenen Handelstage nicht fortgesetzt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag leicht um 0,05 Prozent auf 176,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent.

Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten konnte den Bundesanleihen kurz vor dem Wochenende keinen neuen Schub verliehen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq war es am Nachmittag zu starken Gewinnmitnahmen gekommen.