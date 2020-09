Ölpreise setzen Talfahrt mit hohem Tempo fort - US-Öl unter 40 Dollar je Barrel

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage wieder aufgenommen. Nach einem kurzen Abstecher in die Gewinnzone, knüpften sie ab dem Nachmittag an die Verluste der beiden Vortage an und setzten ihre Talfahrt mit hohem Tempo fort.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 42,79 US-Dollar. Das waren 1,28 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) rutschte um 1,49 Dollar auf 39,88 Dollar ab.