Fonds-News: Positive Halbjahres-Bilanz für deutsche Fondsbranche

Deutsche Fonds-Branche im ersten Halbjahr mit deutlichen Zuflüssen

Die Fondsbranche in Deutschland konnte in den ersten sechs Monaten trotz Coronakrise rund 37,9 Milliarden Euro einsammeln – diese und weitere News im Überblick

Man hätte es kaum für möglich gehalten: Die Fondsbranche in der Bundesrepublik konnte trotz des zwischenzeitlich verlorengegangenen Vertrauens an den Kapitalmärkten das erste Halbjahr 2020 nahezu zu auf gleichem Niveau wie in den Vorgängerzeiträumen abschließen. Laut dem Branchenverband BVI flossen den Gesellschaften rund 37,9 Milliarden Euro zu. In den Jahren 2018 und 2019 war die deutsche Fondsbranche demnach jeweils mit rund 40 Milliarden im ersten Halbjahr im Plus. Wie der BVI mitteilt, war die Lage bei den offenen Publikumsfonds von extremen Wechselbädern geprägt. Mussten diese im ersten Quartal 2020 noch Netto-Abflüsse von rund 11,4 Milliarden Euro verkraften, sei der Zeitraum von April bis Juni von Zuflüssen in Höhe von 15,7 Milliarden Euro geprägt gewesen. Der große Anteil sei dabei von nachhaltigen Fonds erbracht worden. Die Fondsgesellschaften in Deutschland verwalten laut BVI aktuell rund 1,06 Billionen Euro.