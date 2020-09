PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Lediglich die Budapester Börse konnte sich knapp in der Gewinnzone halten.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,17 Prozent auf 34 836,82 Punkte zu. Gestützt wurde er vor allem von den Aktien der Öl- und Gasgesellschaft MOL , die um 0,96 Prozent stiegen. Die Titel des Pharmakonzerns Richter Gedeon legten um 0,28 Prozent zu. Die Papiere der OTP Bank beendeten den Handel mit minus 0,10 Prozent. Für die Anteilsscheine der Magyar Telekom indes endete der Handelstag mit einem Abschlag von 1,39 Prozent.