Wie passt die Arbeitslosenquote noch zu den Aktivitäten der Notenbank?

Wow! Was für ein Paukenschlag am US-Arbeitsmarkt. Zwar traf die Zahl der neugeschaffenen Stellen (außerhalb der Landwirtschaft) ziemlich genau die durchschnittlichen Erwartungen, die Arbeitslosenquote fiel zugleich aber deutlich stärker als von Experten prognostiziert.

Die Werte der beiden Vormonate wurden zwar um insgesamt 29.000 nach unten revidiert, doch auch diese Abweichung von den Schätzungen ist relativ gering.

Und mit Blick auf die Arbeitslosenquote spielten diese Diskrepanzen auch keine Rolle. Denn hier wurde nur ein Rückgang von 10,2 % im Juli auf 9,8 % im August erwartet, tatsächlich sank die Arbeitslosigkeit aber auf 8,4 %.

Zur Erinnerung: Vor nicht allzu langer Zeit gingen einige Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank noch davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den USA selbst im kommenden Jahr noch zweistellig sein dürfte. Und erst kürzlich hat die Federal Reserve extra eine Strategieänderung verkündet, um den Arbeitsmarkt länger stützen zu können (siehe Börse-Intern vom 28. August). Jetzt scheint sich dieser aber mit riesigen Schritten schon wieder der Vollbeschäftigung anzunähern, die gemeinhin bei einer Arbeitslosenquote von 5 % als erreicht gilt.

Passend dazu hatte ich erst am Mittwoch dieser Woche noch geschrieben: „Das passt doch nicht zusammen, da stimmt doch irgendetwas nicht. Entweder die Konjunkturdaten zeigen ein falsches Bild der Erholung oder die US-Notenbank ist zu vorsichtig und dadurch mit ihrer Geldpolitik zu expansiv.“ Konnte ich mir am Mittwoch nach kurzer Überlegung doch noch einen Reim auf die jüngsten Entwicklungen machen, so wurden mit den gestrigen Arbeitsmarktdaten wieder Zweifel geweckt.

Was passiert, wenn die Arbeitslosenquote weiter so schnell sinkt?

Und am 21. August schrieb ich, dass sich die US-Wirtschaft womöglich schneller erholt, als allgemein erwartet, und „die US-Notenbank früher oder später ihren Fuß vom Gaspedal nehmen muss, um nicht hinter den Konjunkturaufschwung zu geraten und ein Überhitzen der Wirtschaft zu riskieren.“ Der Befürchtung, dass die Notenbank ihren Fuß vom Gaspedal nimmt, wenn die Inflation anzieht, hatte sie mit ihrer Strategieänderung den Wind aus den Segeln genommen. Doch was ist, wenn sich die Arbeitslosigkeit weiter in dem Tempo reduziert, wie sie es seit dem Hoch vom Mai an den Tag legt?