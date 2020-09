Apple, Tesla, Varta – die große neue Chance

Liebe Leser – sind Amazon, Apple, Zoom und Tesla hoch bewertet? Aber ja. Sind sie extrem teuer? Aber ja! Sollte man deshalb aggressiv shorten, alles auf Crash setzen? Aber nein. Warum nicht? Weil Märkte irrational bleiben können über lange Zeit. Wir steuern unsere Depots über die Cash-Quote und haben gestern eine wie wir finden intelligente Absicherung der Techs eingebaut, die am Donnerstag direkt um 40% Plus explodiert. Wir verraten ausnahmsweise die WKN dieses Nasdaq-Put, der ohne Vola auskommt – HR0CB1. Solche Scheine haben nicht viele auf dem Schirm, umso schöner für uns. Mit dieser Taktik haben wir seit Langem Erfolg, ebenso mit der Devise der letzten Woche, genau auf Euro-Dollar zu achten und daraus den Ausbruch des DAX abzuleiten. Der bei 13.800 sein Ende finden sollte, erstmal. Spätestens. Denn am Ende läuft, was vorher nicht lief. Daher letzten Donnerstag Fraport, CTS und TUI sowie LH als Empfehlung bei uns. Was nun passiert, wie man sich absichert und seine Rendite, sein Depot in Sicherheit bringt? Bei uns am Trainingstag - hier zu finden -und im Börsendienst. Jetzt heißt es – Hirn schlägt Gier! Und nicht umgekehrt.