Sea Limited (SE): Lockdown-Gewinner aus Singapur vor Kursexplosion?

Auch wenn momentan noch rote Zahlen geschrieben werden, entwickeln sich die fundamentalen Kennzahlen positiv und die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung sind sehr gut.

Wachstumssegmente SeaMoney Business (digitale Finanzdienstleistungen), Shopee (E-Commerce) und Garena (Online-Games) bringen Sea Limited (SE) auf die Überholpur!