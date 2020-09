Apple, Tesla, Zoom – das war der wahre Grund…

Die Rally der NASDAQ im August war eines der verrücktesten Bewegungen, die man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen hatte. Auf ein enorm hohes Niveau legte der Index noch einmal rund 15 Prozent drauf. Kurse machen Nachrichten. Nun bekommt die Rally ein neues Licht. Hinter der Bewegung stand wohl Softbank. Wir ordnen es auch am Wochenende im Börsendienst für euch ein. Es könnte zu einer “Rückabwicklung” der jüngsten Nasdaq-Rally kommen. Es verspricht spannende Wochen an der Börse…