Anhand des Chartbildes aus der Vorwoche erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Trotz des Starts über 13.000 und einem dynamischen Montagsverlauf auf der Oberseite, konnten diese Gewinne bis Tagesende erst einmal nicht gehalten werden. Auch der Dienstag schloss noch einmal unter der 13.000er-Marke und brachte Zweifel in den Markt, ob dieser Bereich nachhaltig überwunden werden kann. Eine mögliche Antwort darauf gab es am Mittwoch, dem stärksten Tag der Woche. Mit mehr als 2 Prozent übersprang der DAX nicht nur erneut die 13.000, sondern mit Momentum auch weitere kurzfristige Widerstände und strebte direkt zum August-Hoch bei knapp über 13.300 Punkten. Eine sehr bullishe Entwicklung zur Wochenmitte, wie dieser Rückblick aufzeigt:

Zur Erreichung dieser Marke fehlten nur 10 Punkte, welche dann direkt am Donnerstag zur Markteröffnung erreicht waren. Dieses Signal erzeugte weiteres Kaufinteresse und damit ein neues Mehrmonats-Hoch, welches im DAX letztlich bis 13.460 Punkten reichte. Ein Level, welches wir uns aus dem Februar in Erinnerung rufen mussten. Dazu entsprechende Trading-Chancen konnten im Livetradingroom besprochen und von mir umgesetzt werden:

Diese Bewegung wurde jedoch am gleichen Tag gestoppt und umgekehrt. An der Wall Street setzte eine Konsolidierung ein, welche vorrangig die Technologiewerte betraf und mit Tesla und Apple die Schwergewichte belastete. Dagegen konnte sich der DAX nicht stemmen und verlor am Donnerstag seine ganzen Tagesgewinne. Beinahe wäre die 13.000 erneut unterschritten worden. Dies geschah dann am Freitag, nachdem eine erste Erholung punktgenau bis zum Hoch des 1. September gelaufen war.

Am letzten Handelstag der Woche gingen die Verkäufe an der Wall Street und beim Nasdaq zunächst weiter und sorgten dafür, dass der DAX auch auf Sicht des ganzen Kalendermonats alle Gewinne abgeben musste. Damit hatte sich der Ausbruch über 13.300 als Bullenfalle erwiesen, wie am Freitagmorgen skizziert wurde (Rückblick):