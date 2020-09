Genderdeutsch wird in der deut­schen Sprachgemeinschaft we­nig verwendet: In gesprochener Form tritt es nur bei Aktivist*innen auf (und dies meist fehlerhaft), geschrieben kommt es hauptsächlich in amtlichen oder amtlich kontrollierten Texten vor. Es gibt keine Gedichte oder Romane auf Genderdeutsch, und auch Zeitungen gendern selten, weil die Lesbarkeit da­runter leiden würde. Der deutsche Staat braucht auf

Der Beitrag „Kinderfrau (m/w/d) gesucht“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Helmut Berschin.