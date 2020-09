Im Portfolio von Aves One befinden sich derzeit die verschiedensten Typen von Eisenbahnwaggons, Wechselbrücken und Schiffscontainern. Von den Containern will man sich jedoch Schritt für Schritt verabschieden, dafür soll das Portfolio anderweitig ergänzt werden: Mit Lokomotiven.Bei den Containern spielt Aves One ein Nischendasein. Es gibt weltweit schätzungsweise 40 Millionen Seecontainer, Aves One hat in seinem Portfolio ...