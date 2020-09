Vielen sind Sie schon seit einigen Jahren bekannt. Man kennt Sie aus Funk und Fernsehen. Sie suggerieren uns hohe Kompetenz und strahlen vertrauen aus. Es gab Sie schon immer in unterschiedlichsten Ausprägungen.

In den letzten Jahren strömten immer mehr dieser Crash Propheten auf den Investment Markt und legten eigene Fonds auf. Volumen zu genieren fiel vielen oft leicht. Unterstützt durch mediale Präsenz und teils eigene Bücher wuchsen diese Fonds teils in den dreistelligen Millionenbereich.

Ein Blick in die Theorien und die Umsetzung in den eigenen Mandaten der Propheten lohnt sicher aber allemal. Werden oft Marktmechanismen kritisiert, Assetklassen gar verteufelt, finden sich ebenside in den Allokationen wieder. Auch ein Blick in die Performance offenbart die Wahrheit. Im Börsencrash dieses Jahrs gelang es den wenigsten zu zeigen was Sie denn eigentlich können sollten und wenn dann nur sehr kurzfristig. Ein Blick in der längeren Historie beweist bei den meisten Fonds eine teils eklatant schlechtere Performance zu vergleichbaren Fonds. Doch nicht nur das. Auch die Kosten der Fonds sind im Schnitt höher als der Vergleichsmarkt. Auch die Vola schlägt hier viel stärker aus.

Doch wie immer gilt: auf die Details kommt es an und nicht jeder Guru Fonds ist perse schlecht. Allerdings zeigt sich, dass mediale Bekanntheit nicht gleich Kompetenz als Fondsmanager bedeutet. Wer sein Geld aus Angst anlegen sollte, sollte sich dann doch besser professionelle Unterstützung holen und über den Tellerrand hinausschauen. Solide Expertise, ruhiges, solides und konsequentes Handeln sind Angstverkäufern allemal vorzuziehen. Das beweisen zuletzt auch die Zahlen.

