War es eine gesunde Bereinigung spekulativer Exzesse oder der Beginn einer größeren Korrektur? Diese Frage beschäftigt Anleger nach den Kursrückgängen der US-Technologieaktien am Donnerstag und Freitag letzter Woche. So konnten sich die Kurse im späteren Freitagshandel an der Wall Street spürbar erholen. Mehr als Gewinnmitnahmen sind das bisher nicht. Ein UBS-Experte nennt auch die Nachrichten über einen baldigen Impfstoff, ein weiteres Stimulus-Paket und sinkende Realzinsen als Treiber für Aktien. Auch AMD als Vorzeige-Technologiewert bleibt weiter am Ball und erweitert das Produktportfolio um die neue GPU Radeon Pro 5000-Serie. Diese basiert auf der 7-nm Prozesstechnologie und wird primär im neuen 27-Zoll-iMac verbaut. Im Markt für GPUs bildet AMD neben NVIDIA die Spitzenposition.

Zum Chart

Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich bei aktuellem Kurs ein erwartetes KGV von 41 für das Geschäftsjahr 21/22 prognostizieren. Die Charakteristik der Kursentwicklung des AMD-Papiers ist ab Anfang 2018 in eine Kombination aus Seitwärts-Konsolidierungen verbunden mit sprunghaften Kursanstiegen übergegangen. Dies könnte die Fähigkeit von AMD wiederspiegeln, die Marktteilnehmer positiv zu überraschen. Aktuell verharrt der Kurs wieder in einer Konsolidierung, wozu auch der Kurseinbruch der letzten drei Handelstage beigetragen hat. Ab dem Level 76,20 US-Dollar sind die Marktteilnehmer aber wieder bereit, Long-Positionen aufzubauen. Unter der Prämisse, dass der große Abverkauf der Wachstumswerte noch nicht begonnen hat, sollte als Ziel die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung beim All Time High um 94,52 US-Dollar herangezogen werden.